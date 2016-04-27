Сыктывкар, 27 апреля, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В течение 1 квартала 2016 года в следственные подразделения следственного управления поступило 51 сообщение о преступлениях коррупционной направленности (АППГ-57), по результатам рассмотрения которых возбуждено 39 уголовных дел (АППГ-50). Наибольшее их количество возбуждено отделом по расследованию особо важных дел (6), следователями в Воркуте (6), Сыктывкаре (5). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

kuzrab.ru Коррупция

По фактам получения должностными лицами взяток возбуждено 8 уголовных дел, по фактам дачи взяток — 5. Помимо этого возбуждено 8 уголовных дел по фактам мошенничества, 5 — растраты вверенного имущества, 5 — коммерческого подкупа и др.

Всего в производстве следователей следственного управления находилось 68 уголовных дел коррупционной направленности. Окончено производством с направлением прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд 15 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 15 лиц, совершивших 39 преступлений коррупционной направленности, в том числе 20 преступлений в сфере образования и науки, 15 — в правоприменительной и правоохранительной сфере.