Барнаул, 27 апреля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. К концу апреля 2016 года Алтайским краем выполнено около половины поручений Владимира Путина. Что касается «майских указов», то в регионе удалось исполнить почти все — 29 из 37-ми поручений. Они уже сняты с контроля Администрацией Президента РФ. Об этом сегодня, 27 апреля, говорили на заседании Совета администрации Алтайского края. Подробности сообщает официальный сайт региона.

официальный сайт Алтайского края Алтайские власти проанализировали исполнение поручений Президента РФ

В качестве примера успешной работы чиновники привели исполнение поручений Президента страны, связанные с подготовкой к празднованию 71-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

«С удовлетворением отмечаю, что в особом режиме выстроена работа по исполнению поручений, которые касаются социального, пенсионного, медицинского и других видов обеспечения наших ветеранов. На 100% исполнены поручения, данные по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 12.07.2013 года, по проведению диспансерных осмотров и предоставлению социально-бытовых услуг ветеранам. Особо хотел бы обратить внимание, что с учетом возраста наших ветеранов актуальным, значимым и востребованным является оказание медицинской, социальной и других видов помощи непосредственно по месту жительства. Нет необходимости говорить о том, что эти люди своим жизненным подвигом заслужили такое отношение к себе. И мы впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы наши ветераны чувствовали себя комфортно», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

По словам руководителя секретариата губернатора Алтайского края Олега Гусева, в 2015 году было зарегистрировано 128 поручений. По сравнению с 2014 годом, почти вдвое увеличилось число поручений, подлежащих исполнению.

«На особом контроле находится исполнение майских указов Президента, согласно которым субъектам Российской Федерации были даны 37 поручений. В настоящее время 29 их них исполнены и сняты с контроля Администрацией Президента», — подчеркнул он.

«Роль поручений Президента Российской Федерации в управлении государством и регионами страны переоценить трудно. Эти поручения касаются базовых сторон жизни нашей страны и нашего общества, отражают наиболее актуальные вопросы, касающиеся всех структур власти. И выступают в качестве инструмента актуализации стоящих перед нами задач. Исполнение поручений Президента Российской Федерации в отдельных случаях требуют принятия новых нормативных правовых актов или внесения изменений в уже существующие, разработки и утверждения государственных программ, корректировки системы управленческих мер, мониторинга эффективности реализуемых мероприятий», — отметил Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемые, «майские указы» Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост Президента РФ 7 мая 2012 года. В основу документов была положена предвыборная программа президента. Реализация указов была объявлена приоритетом в деятельности президента и Кабинета министров.

Майские указы включают в себя: экономическую и социальную политику; здравоохранение; образование и науку; обеспечение граждан доступным жильём; повышение качества услуг ЖКХ; совершенствование системы госуправления; обеспечение межнационального согласия; развитие и модернизацию Вооружённых сил; определение внешнеполитического курса; демографическую политику.