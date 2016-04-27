В Алтайском крае отчитались об исполнении поручений и «майских указов»
Барнаул, 27 апреля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. К концу апреля 2016 года Алтайским краем выполнено около половины поручений Владимира Путина. Что касается «майских указов», то в регионе удалось исполнить почти все — 29 из 37-ми поручений. Они уже сняты с контроля Администрацией Президента РФ. Об этом сегодня, 27 апреля, говорили на заседании Совета администрации Алтайского края. Подробности сообщает официальный сайт региона.
В качестве примера успешной работы чиновники привели исполнение поручений Президента страны, связанные с подготовкой к празднованию 71-й годовщины Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
«С удовлетворением отмечаю, что в особом режиме выстроена работа по исполнению поручений, которые касаются социального, пенсионного, медицинского и других видов обеспечения наших ветеранов. На 100% исполнены поручения, данные по итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа»
По словам руководителя секретариата губернатора Алтайского края Олега Гусева, в 2015 году было зарегистрировано 128 поручений. По сравнению с 2014 годом, почти вдвое увеличилось число поручений, подлежащих исполнению.
«На особом контроле находится исполнение майских указов Президента, согласно которым субъектам Российской Федерации были даны 37 поручений. В настоящее время 29 их них исполнены и сняты с контроля Администрацией Президента», — подчеркнул он.
«Роль поручений Президента Российской Федерации в управлении государством и регионами страны переоценить трудно. Эти поручения касаются базовых сторон жизни нашей страны и нашего общества, отражают наиболее актуальные вопросы, касающиеся всех структур власти. И выступают в качестве инструмента актуализации стоящих перед нами задач. Исполнение поручений Президента Российской Федерации в отдельных случаях требуют принятия новых нормативных правовых актов или внесения изменений в уже существующие, разработки и утверждения государственных программ, корректировки системы управленческих мер, мониторинга эффективности реализуемых мероприятий», — отметил Александр Карлин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемые, «майские указы» Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост Президента РФ 7 мая 2012 года. В основу документов была положена предвыборная программа президента. Реализация указов была объявлена приоритетом в деятельности президента и Кабинета министров.
Майские указы включают в себя: экономическую и социальную политику; здравоохранение; образование и науку; обеспечение граждан доступным жильём; повышение качества услуг ЖКХ; совершенствование системы госуправления; обеспечение межнационального согласия; развитие и модернизацию Вооружённых сил; определение внешнеполитического курса; демографическую политику.