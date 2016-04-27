Ереван, 27 апреля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Чередующие друг друга последние несколько дней официальные заявления военных ведомств Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха о ситуации на передовых позициях сегодня, 27 апреля, были дополнены неофициальными сообщениями в социальных сетях.

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В частности, социальные сети пестрят информацией об артиллерийских обстрелах с обеих сторон, об уходе жителей из интенсивно обстреливаемых из крупнокалиберной артиллерии приграничных населенных пунктов. В армянской блогосфере со ссылкой на местных жителей распространяется информация о восстановлении линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана, которая была нарушена в ходе четырехдневной войны в начале апреля. Тогда карабахская сторона потеряла несколько контролируемых высот близ селений Тертер и Горадиз. Утверждается также о взятии армянской стороной новых позиций. В Минобороны Армении не подтверждают и не опровергают данную информацию.

Что касается официальной информации, то стороны обвиняют друг друга в обстреле мирных населенных пунктов. Причем, в сообщениях об обстрелах из систем «Град» и крупнокалиберной ствольной артиллерии количество выстрелов оценивается в несколько сотен за сутки. Баку даже заявил о применении карабахской стороной боеприпасов, запрещенных международными конвенциями. Впрочем, в Степанакерте назвали это «бредом» и обвинили в этом азербайджанскую сторону.

Судя по опосредованным признакам, тональности и содержанию как официального потока, так и неофициального потока поступающей информации, карабахская сторона, действительно, предпринимает меры, как минимум, по восстановлению линии сопряжения войск до 2 апреля текущего года.

В пользу этого говорит и жесткая позиция президента и министра обороны Армении относительно новых предложений по возобновлению переговоров и разговоров о предстоящих компромиссах в рамках этого процесса.