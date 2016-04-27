Ярославль, 27 апреля, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Власти Германии решают вопрос об экстрадиции в Россию соратника Евгения Урлашова, бывшего директора «Института развития стратегических инициатив» г. Ярославля Григория Родина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

фото Дмитрия Селевко со страницы Григория Родина в Facebook Григорий Родин

Григорий Родин был задержан на территории Германии, по некоторым данным, в Гамбурге, в феврале 2016 года. С марта 2014 года он находился в розыске как фигурант уголовного дела, возбужденного СУ СКР по фактам хищений.

По данным следствия, Родин незаконно начислял себе премии и материальную помощь на общую сумму около 472 тыс рублей. При увольнении Родина эти выплаты были учтены при расчёте выходного пособия. В результате следствие оценило общий ущерб, причиненный ИРСИ, более чем в 680 тыс рублей.

Дело в отношении Родина было возбуждено в январе 2014 года, уже после его увольнения из ИРСИ. На пост руководителя учреждения он был назначен мэром Ярославля Евгением Урлашовым и покинул эту должность после ареста оппозиционного градоначальника.

«Прокуратура Ярославской области собрала материалы для формирования запроса на экстрадицию. Запрос, в свою очередь, направила Генеральная прокуратура России. В настоящее время он находится в стадии рассмотрения. Родин содержится под стражей. Взаимодействие при проведении розыска осуществлялось по линии Интерпола», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.