Нижневартовск, Югра, 27 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Югре за распространение экстремистских материалов оштрафован имам-хаттыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде города Нижневартовска.

Мечеть. Паскаль Косте. 1841

Нижневартовской прокуратурой 1 марта, совместно с полицейскими и сотрудниками региональной ФСБ, было проверено здание мечети местной мусульманской религиозной организации. В ходе проверки были найдены брошюры и книги, которые внесены в Федеральные списки экстремистских материалов.

Имам-хаттыб был привлечён к ответственности по статье 20.29 КоАП («Производство и распространение экстремистких материалов»). Суд пришёл к выводу, что он не обеспечил внутренний контроль за поступлением и распространением литературы в здании мечети и тем самым создал условия для распространения экстремистской литературы. В итоге его оштрафовали на три тысячи рублей, а запрещённую литературу конфисковали.

Напомним, что в середине апреля в Нижневартовске возбуждены уголовные дела в отношении местных жителей за участие в деятельности запрещённой в России террористической организации. По данным следствия, трое местных жителей — монтажник и два безработных — будучи участниками запрещенной организаии проводили вербовку, агитационную и пропагандистскую работу на территории города.

Двое из группы размещали в социальной сети «ВКонтакте» видеоматериалы пропагандистского характера, направленных, согласно заключению лингвистической экспертизы, на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии. При обыске у данных лиц изъята литература и другие печатные издания экстремистской направленности. На данный момент все трое заключены под стражу.

Кроме того, 4 апреля в Нижневартовске был обнаружен сгоревший автомобиль с обугленными частями тел. Одним из убитых был уроженец Дагестана и мусульманский деятель Вагиф Нурбаев. По данным Lifenews, в машине могла сдетонировать самодельная бомба. В СКР не уточняют, связано ли недавнее задержание пропагандистов с данным убийством. Известно лишь, что в Нижневартовске, в декабре прошлого года, был арестован еще один из пропагандистов из запрещенно в России террористической организации.