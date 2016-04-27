Волгоград, 27 апреля, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Волгоградские пловцы завоевали четыре путевки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете физической культуры и спорта 27 апреля, право участвовать в Олимпиаде спортсмены получили по итогам чемпионата России, завоевав также более 10 наград.

Пловцы прыгают (фрагмент). Александр Дейнека. 1947

Для отбора в сборную России требовалось не только занять призовое место, но и выполнить квалификационный норматив. С этой задачей справились представители клуба «Волга» и регионального профильного ЦСП Владимир Морозов, Александр Садовников, Ярослав Потапов и Илья Дружинин.

Также шанс попасть на Игры-2016 есть и у брассистки Натальи Иванеевой. Землячка на «сотке» стала серебряным призером, но в регламентированное время не уложилась, потеряв сотые доли секунды. Теперь ей необходимо выполнить норматив на чемпионате Европы в Лондоне, который пройдет в середине мая.

В национальном чемпионате участвовали более 600 участников из 63 субъектов Российской Федерации, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Мозамбика и Швейцарии. Было разыграно 42 наградных комплекта в личном первенстве и эстафетных заплывах. Волгоградцы завоевали медали в 12 видах программы: десять личных и две эстафетных. В зачете сборной Волгоградской области семь золотых, три серебряных и две бронзовых награды.

А накануне в главный спор в преддверии важных международных стартов наступившего сезона, включая и Олимпийские Игры-201, вступила элита отечественной гребли на байдарках и каноэ. В Краснодаре на Кубок России собрались все сильнейшие мастера России. На водной арене озера Старая Кубань за 28 комплектов медалей соперничали почти 400 спортсменов из более чем 30-ти российских регионов. Турнир являлся первым официальным этапом отбора в олимпийскую национальную сборную по дороге на главный спортивный старт четырехлетия. Добавим, что именно персональные лицензии в каждом виде программы будут разыграны в Москве на июньском чемпионате России. Сейчас же команда для выступления в Рио только начинает формироваться и впереди у нее Европейский отбор, этапы Кубка мира, чемпионат континента. Пока на кубковых соревнованиях гребцы волгоградского регионального профильного центра спортивной подготовки заняли призовые места в 10 дисциплинах.