Калуга, 27 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, под председательством главы городского самоуправления Александра Иванова состоялось очередное заседание городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента, звание «Почётный гражданин города Калуги» решением Думы было присвоено президенту РОР «Калужский Союз строителей» Николаю Алмазову.

Также было принято решение о занесении в Книгу Почёта города Калуги ведущего эксперта министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Льва Лисицына.

Почётное звание «Заслуженный работник города Калуги» было присвоено 38 представителям образования, здравоохранения, социальной защиты, бизнеса и промышленности.

Также депутаты приняли решение установить в Калуге День городского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений. Дата и место проведения выпускного ежегодно будет устанавливаться решением городской Думы. В 2016 году День городского праздника выпускников было решено провести 25 июня.

Городской Управе поручено организовать торжественное движении выпускников в по маршруту: Площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг и обеспечить проведение в день праздника торжественных мероприятий.