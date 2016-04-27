Ставрополь, 27 апреля, 2016, 16:24 — ИА Регнум.



Claus Rebler Град

В Ставропольском крае градобой привел к гибели более 25 тыс. гектаров посевов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

По уточненной информации, обильный град прошелся по территории Кировского, Предгорного, Георгиевского и Кочубеевского районов Ставропольского края.

В общей сложности на Ставрополье пострадало менее 1% от общей площади сельхозугодий. По краю отмечаются повреждения и гибель посевов сельхозкультур на площади более 25 тыс. гектаров, в том числе гибель посевов озимых культур на площади около 4 тыс. гектаров. Сумма ущерба уточняется.

Всего в Кировском районе отмечаются повреждения посевов на площади более 10 тыс. гектаров со степенью повреждения 15−20%, в том числе около 5 тыс. гектаров озимые культуры и около 4 тыс. гектаров пропашные. В Предгорном районе пострадали посевы на площади около 15 тыс. гектаров со степенью повреждения 10−15%, где около 10 тыс. гектаров — озимые зерновые и 5 тыс. гектаров пропашные культуры.

В Георгиевском районе по предварительным данным отмечается гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 1 тыс. гектаров и гибель плодовой почки в садах на площади 220 гектаров. Полностью уничтожено 10 гектаров земляники, с различной степенью повреждения замыто и засыпано градом 130 гектаров кукурузы.

В Кочубеевском районе повреждено 900 гектаров сахарной свеклы со степенью повреждения 15−20% и 240 гектаров озимой пшеницы.

Отметим, что в последние годы в регионе участились градобои и увеличилась сила их воздействия. Грозовые тучи были разбиты противоградовыми установками, что позволило не только снизить ущерб на полях, но и защитить объекты социальной инфраструктуры в зоне выпадения осадков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 апреля, на территории края также ожидаются обильные осадки, сохраняется вероятность подтоплений и повреждений урожая.