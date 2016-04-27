Калуга, 27 апреля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, под председательством главы городского самоуправления Александра Иванова состоялось очередное заседание калужского городского парламента.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты внесли изменения в бюджет города на 2016 год.

Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 211 миллионов рублей за счёт субсидий из областного бюджета, кроме того производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

90 миллионов рублей будет направлено Управлению калужского троллейбуса на возмещение недополученных расходов за перевозку льготных пассажиров. Значительные средства выделяются на развитие спортивной инфраструктуры: 1,6 млн. рублей на содержание уличных тренажёров, около 10 млн. рублей на приобретение мебели и оборудования для многофункционального спортивного зала на Грабцевском шоссе.

Выделяются средств и на благоустройство города.

4,2 млн. рублей будет направлено на содержание уличных светильников, 7,5 млн. рублей — на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБЭУ СМЭУ, 3,6 млн. рублей — на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Калугаблагоустройство». На озеленение городских территорий выделяется 2,8 млн. рублей, 8,6 миллионов рублей дополнительно выделяется на благоустройство дворовых территорий, на проведение мероприятий по расширению платного парковочного пространства — 4,5 млн. рублей, 5,2 млн. рублей будет направлено на проведение работ по ликвидации аварийного жилого фонда.

Для выплаты выкупного возмещения собственникам аварийного жилого фонда выделяется 19,1 млн. рублей.

30 миллионов рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугатеплосеть», 10 млн. рублей — в уставной капитал МУП «Калужское специализированное автотранспортное предприятие».

Кроме того, «Калугатеплосети» выделяется 17,9 млн. рублей для оплаты основного долга и процентов по кредитным ресурсам, полученным на строительство объектов муниципальной собственности.

8 миллионов рублей будет выделено для оказания помощи социально ориентированным некоммерческим организациям.