Иркутск, 27 апреля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Власти Иркутска планируют создать городскую зону отдыха на территории островов Юность и Конный. По словам главного архитектора города Сергея Александрова, в частности, на острове Конный планируется установить колесо обозрения диаметром 55 метров. На сегодняшний день уже заключено инвестиционное соглашение с потенциальным инвестором, ведется подготовка к проведению геодезических работ для установки объекта.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР Колесо обозрения

«Для установки колеса предусматривается выделить участок на острове Конном недалеко от фитнес-клуба «Весна» и торгово-развлекательного центра «Комсомолл». В перспективе вокруг колеса обозрения будут установлены другие аттракционы», — цитирует слова Сергея Александрова ИА IrkutskMedia.

Для развития территории островов Конный и Юность власти Иркутска заключили контракт на разработку проекта с подрядчиком, который проведет градостроительный анализ территории, ее комплексное исследование, социологический опрос для определения целевой аудитории зоны отдыха и создаст концепцию организации парка. Готовый проект будет представлен 10 июня.

Напомним, в конце 2015 года мэр Иркутска Дмитрий Бердников отмечал, что в течении пяти лет на острове Конный начнется строительство аквапарка.