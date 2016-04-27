Вакантный мандат депутата Ярославской облдумы получит Михаил Парамонов
Ярославль, 27 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. 27 апреля прошло заседание бюро Ярославского областного комитета КПРФ, на котором решался вопрос о передаче освободившегося в связи со смертью Александра Лейкина мандата депутата Ярославской областной думы. Руководящий орган регионального отделения КПРФ принял решение передать мандат представителю Рыбинской городской партийной организации Михаилу Парамонову.
«Бюро обкома приняло решение о передаче мандата Михаилу Парамонову. Это — усиление рыбинской партийной организации, у которой на данный момент нет депутата в областной думе. Михаил Парамонов — опытный человек, принципиальный и честный, обладающий необходимыми знаниями и умениями, чтобы достойно представлять интересы жителей Рыбинска в областной думе», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данное решение секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.
Александр Лейкин был избран депутатом Ярославской областной думы в сентябре 2013 года по территориальной группе № 6 (Кировский район Ярославля), 19 апреля 2016 года он был обнаружен мертвым в своем загородном доме. Причину смерти депутата установить не удалось, предположительно, Александр Лейкин умер из-за инсульта, или другого сердечно-сосудистого заболевания.
Михаил Парамонов родился в 1955 году в Рыбинске. С 1985 года работал в партийных органах: Пролетарском райкоме КПСС и Рыбинском горкоме КПСС. С 1991 года работал руководителем Информационного центра при планово-экономическом управлении Рыбинского горисполкома, директором частного юридического предприятия. В 1996—2000 годах являлся председателем Рыбинского городского совета депутатов. В 2008 году был избран депутатом Ярославской областной думы 5 созыва по списку КПРФ. В 2012—2013 годах возглавлял фракцию КПРФ в Ярославской областной думе. В 2013 году принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по территориальной группе № 15 (город Рыбинск), но избран не был. В настоящий момент работает помощником председателя фракции КПРФ в Ярославской областной думе.
Ранее в Ярославском отделении КПРФ заявляли, что Михаил Парамонов будет выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы России по одномандатному избирательному округу № 195.