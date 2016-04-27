Ярославль, 27 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. 27 апреля прошло заседание бюро Ярославского областного комитета КПРФ, на котором решался вопрос о передаче освободившегося в связи со смертью Александра Лейкина мандата депутата Ярославской областной думы. Руководящий орган регионального отделения КПРФ принял решение передать мандат представителю Рыбинской городской партийной организации Михаилу Парамонову.

Михаил Парамонов

«Бюро обкома приняло решение о передаче мандата Михаилу Парамонову. Это — усиление рыбинской партийной организации, у которой на данный момент нет депутата в областной думе. Михаил Парамонов — опытный человек, принципиальный и честный, обладающий необходимыми знаниями и умениями, чтобы достойно представлять интересы жителей Рыбинска в областной думе», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данное решение секретарь Ярославского обкома КПРФ, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Александр Лейкин был избран депутатом Ярославской областной думы в сентябре 2013 года по территориальной группе № 6 (Кировский район Ярославля), 19 апреля 2016 года он был обнаружен мертвым в своем загородном доме. Причину смерти депутата установить не удалось, предположительно, Александр Лейкин умер из-за инсульта, или другого сердечно-сосудистого заболевания.

Михаил Парамонов родился в 1955 году в Рыбинске. С 1985 года работал в партийных органах: Пролетарском райкоме КПСС и Рыбинском горкоме КПСС. С 1991 года работал руководителем Информационного центра при планово-экономическом управлении Рыбинского горисполкома, директором частного юридического предприятия. В 1996—2000 годах являлся председателем Рыбинского городского совета депутатов. В 2008 году был избран депутатом Ярославской областной думы 5 созыва по списку КПРФ. В 2012—2013 годах возглавлял фракцию КПРФ в Ярославской областной думе. В 2013 году принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы по территориальной группе № 15 (город Рыбинск), но избран не был. В настоящий момент работает помощником председателя фракции КПРФ в Ярославской областной думе.

Ранее в Ярославском отделении КПРФ заявляли, что Михаил Парамонов будет выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы России по одномандатному избирательному округу № 195.