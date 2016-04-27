Москва, 27 апреля, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Мосгордума на заседании 27 апреля приняла в окончательном чтении проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 9 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы». Согласно новой законодательной инициативе порядка 1,2 млн москвичей будут платить за услуги ЖКХ вдвое меньше, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Как заявил на заседании руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян, правоотношения вступают в силу с 1 января 2016 года. Новая льгота по оплате коммунальных услуг без учета нормативов потребления распространится на инвалидов, семьи, имеющие детей-инвалидов, и граждан, подвергшихся воздействию радиации. Он отметил, что уже в мае льготники получат новые платежки. Из бюджета города эти цели будет выделено 3,7 млрд рублей.

Напомним, в Москве с 2015 года у скидку в размере 50% по оплате взноса на капитальный ремонт получают инвалиды и семьи, имеющие инвалидов, многодетные семьи, лица, награжденные знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» и медалью «За оборону Москвы».