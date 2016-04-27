Грозный, 27 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Программа обеспечения местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от трех до семи лет в Чечне выполнена. Для достижения целевого показателя были построены новые детские сады, проведена реконструкция в старых зданиях и использованы иные формы обучения дошкольников, сообщает Чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

Детский сад (фрагмент). Альберт Анкер. 1874

Начиная с 2012 года в республике открыто более 140 детских садов. Было создано более 20 тысяч 500 мест. На начало текущего учебного года всех детей в возрасте от трех до семи лет, стоящих в очереди, обеспечили местами в дошкольных учреждениях.

При этом до сих пор довольно остро стоит вопрос нехватки мест для малышей до трех лет. Эту проблему в Чечне планируют решить до 2020 года. Для этого предстоит построить еще не один детсад, сообщает телекомпания.

В 2016 году в регионе должно быть создано около двух тысяч мест для детей до трех лет. Их создание будет вестись и за счет строительства новых объектов, и за счет реконструкции уже существующих. Таким образом, власти намерены довести доступность дошкольного образования для детей, не достигших трехлетнего возраста, до 100%-ной отметки.

Отметим, за последние пять лет число дошкольных образовательных учреждений в Чечне выросло с 167 до 307, а число их воспитанников — с 25 748 до 61 392. Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях сохраняется из-за роста рождаемости. Для решения этой проблемы комитет по дошкольному образованию Чечни разрабатывает «дорожную карту» на 2015−2020 годы.