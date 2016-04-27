Оттава, 27 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В течение ближайших десяти лет семь канадских военных баз получат около $100 млн для того, чтобы внедрить энергетические эффективные технологии. Об этом сообщалось в сюжете телеканала CBC, вышедшем во вторник, 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Air Force Военнослужащий армии Канады

Министерство обороны Канады заявило телеканалу, что новые энергоэффективные проекты по внедрению на военные базы способствуют улучшению инфраструктуры ведомства в целом, причем без использования средств налогоплательщиков.

Как отмечает телеканал CBC, средства по внедрению энергоэффективных технологий на канадские военные базы будут осуществлять от частных инвесторов. Уточняется, что в тендере на обновление инфраструктуры будут участвовать несколько частных компаний. Компаниям предлагается вложить в проект, а именно, в ремонт каждой базы по $13−15 млн.

Так, те организации, которые выиграют тендер, будут сами оплачивать все расходы по ремонту. Однако в перспективе станут получать доходы с этих проектов за счет сэкономленных военными средств на электроэнергию и отопление помещений.

Отметим, что сегодня во многих странах мира для ограничения выбросов СО2 в атмосферу государства требуют повышать тепловую защиту зданий. Кроме того, что подобным образом страна осуществляет экономию энергоресурсов, она также и призвана защитить окружающую среду от вредных выбросов, рационального использования природных ресурсов, уменьшение «парникового эффекта». На такие меры страны идет, соблюдая условия Киотского договора 1997 года.

В 2010 году в Калгари канадский министр охраны окружающей среды Джим Прентис заявил, что Канада планирует уменьшить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу на 17% к 2020 году. Как отметил Прентис, канадское правительство собирается добиться выработки общего международного соглашения, условия которого обязало бы, например, такие страны как США и Китай, выбрасывающие в атмосферу большие объемы парниковых газов, сократить эти объемы.

До этого, в 2008 году, канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада берет на себя ответственность поддерживать страны союза в борьбе с климатическими изменениями. Однако уже в 2011 году министр окружающей среды Канады Питер Кент официально объявил о выходе страны из Киотского протокола, что знаменует официальный отказ от обязательств по уменьшению парникового эффекта на планете.

Министр пояснил: «Если бы Канада продолжала пытаться снизить объем выбросов, это обошлось бы нам в 13,6 миллиарда долларов, то есть в 1600 долларов на каждую канадскую семью».

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