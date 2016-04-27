Канада оснащает свою армию «зелеными» технологиями
Оттава, 27 апреля, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В течение ближайших десяти лет семь канадских военных баз получат около $100 млн для того, чтобы внедрить энергетические эффективные технологии. Об этом сообщалось в сюжете телеканала CBC, вышедшем во вторник, 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Министерство обороны Канады заявило телеканалу, что новые энергоэффективные проекты по внедрению на военные базы способствуют улучшению инфраструктуры ведомства в целом, причем без использования средств налогоплательщиков.
Как отмечает телеканал CBC, средства по внедрению энергоэффективных технологий на канадские военные базы будут осуществлять от частных инвесторов. Уточняется, что в тендере на обновление инфраструктуры будут участвовать несколько частных компаний. Компаниям предлагается вложить в проект, а именно, в ремонт каждой базы по $13−15 млн.
Так, те организации, которые выиграют тендер, будут сами оплачивать все расходы по ремонту. Однако в перспективе станут получать доходы с этих проектов за счет сэкономленных военными средств на электроэнергию и отопление помещений.
Отметим, что сегодня во многих странах мира для ограничения выбросов СО2 в атмосферу государства требуют повышать тепловую защиту зданий. Кроме того, что подобным образом страна осуществляет экономию энергоресурсов, она также и призвана защитить окружающую среду от вредных выбросов, рационального использования природных ресурсов, уменьшение «парникового эффекта». На такие меры страны идет, соблюдая условия Киотского договора 1997 года.
В 2010 году в Калгари канадский министр охраны окружающей среды Джим Прентис заявил, что Канада планирует уменьшить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу на 17% к 2020 году. Как отметил Прентис, канадское правительство собирается добиться выработки общего международного соглашения, условия которого обязало бы, например, такие страны как США и Китай, выбрасывающие в атмосферу большие объемы парниковых газов, сократить эти объемы.
До этого, в 2008 году, канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что Канада берет на себя ответственность поддерживать страны союза в борьбе с климатическими изменениями. Однако уже в 2011 году министр окружающей среды Канады Питер Кент официально объявил о выходе страны из Киотского протокола, что знаменует официальный отказ от обязательств по уменьшению парникового эффекта на планете.
Министр пояснил: «Если бы Канада продолжала пытаться снизить объем выбросов, это обошлось бы нам в 13,6 миллиарда долларов, то есть в 1600 долларов на каждую канадскую семью».
Читайте также: Глобальный углеродный налог — приговор для российской экономики
Фонд энергобезопасности: «налог на углерод» — кто заплатит за вредный миф?