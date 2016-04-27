Москва, 27 апреля, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили более 200 объектов нефтедобычи террористов в Сирийской Арабской Республике и свыше двух тысяч средств доставки нефтепродуктов. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба (ГШ) ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть террористов

Он сообщил что ресурсная база террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра» подорваны. «Уничтожено более 200 объектов нефтедобычи, переработки и перекачки топлива, находящихся на контролируемых террористическими группировками территориях Сирии, а также свыше 2 тысяч средств доставки нефтепродуктов», — заявил Рудской на V Московской конференции по международной безопасности.

Представитель Генштаба ВС РФ подчеркнул, что террористы в Сирии лишились основного источника поступления денег от незаконных продаж нефти. Из-за этого террористы сильно ограничены в закупках вооружения и боеприпасов.