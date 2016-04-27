Тбилиси, 27 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 27 апреля издал акт о помиловании 95 заключенных. По информации пресс-службы президента Грузии, тюрьмы до конца дня покинут 69 осужденных, в том числе 10 женщин и 2 несовершеннолетних.

Шильонский Узник. Эжен Делакруа. 1834

Как заявил журналистам председатель комиссии по помилованию Звиад Коридзе, на основе акта президента 26 осужденным, в том числе 2 женщинам и 2 несовершеннолетним, был сокращен срок отбывания наказания. По его словам, среди помилованных президентом нет ни одного лица, осужденного за умышленно тяжкие преступления.

Всего на этот раз комиссия по помилованию рассмотрела дела 597 осужденных и представила президенту соответствующие рекомендации.