Калуга, 27 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, Калугу с визитом посетил заместитель главы администрации Гагрского района республики Абхазия Таймур Хишба.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и Таймур Хишба подписали протокол о намерениях развивать дальнейшее сотрудничество между двумя муниципалитетами.

«Гагринский район является туристической столицей Абхазии, в него входят два туристических центра: Гагры и Пицунда, в недалёком прошлом — лучшие курорты Советского Союза. Калуга находится в центральной части России, и мы надеемся, что отсюда к нам будет приезжать всё больше туристов. Это касается и детского туризма, и людей с ограниченными возможностями, кроме того, на территории Пицунды немало христианских святынь, которые могут быть интересны россиянам. Необходимо отметить тот огромный вклад, который внёс в укрепление наших дружеских связей депутат городской Думы Калуги Карп Диденко. Кроме того, хочу отдельно поблагодарить за тёплый приём главу городского самоуправления Калуги Александра Иванова, пригласившего меня на заседание городской Думы, для меня это большая честь. Надеюсь, что подписанный сегодня договор станет первым шагом на пути нашего плодотворного сотрудничества. Нас, прежде всего, интересует взаимодействие в сфере туризма, в скором времени Калуга войдёт в Золотое кольцо России, что говорит о высокой туристической привлекательности вашего города. Также мы многому можем научиться у Калуги в сфере городского хозяйства. Мы отслеживаем ситуацию в России и отметили успехи Калуги в сфере благоустройства: несколько лет назад Калуга заняла первое место в конкурсе самых благоустроенных городов России. У нашего района достаточно молодая команда управленцев, нам интересен и калужский опыт в области молодёжной политики, кроме того я уверен, что будут крепнуть и наши культурные связи», — сказал Таймур Хишба.