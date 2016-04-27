Нью-Дели, 27 апреля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Россия подписала контракт на поставку в Индию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил министр обороны Джасвант Сингх, пишет Forbes.

mil.ru ЗРК С-400

«Да, мы подписали контракт на поставку этих систем», — сказал Сингх. Сроки поставки не названы, однако, покупатель ждёт, что ЗРК будут привезены в Индию как можно скорее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах подписать с Россией соглашение о поставках С-400 в Индию стало известно осенью 2015 года. Командование ВВС Индии предложило приобрести 12 комплексов С-400 «Триумф». Премьер-министр Индии Нарендр Моди планировал подписать с Россией контракт на поставку ЗРК на сумму $7 млрд.