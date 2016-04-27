Вашингтон, 27 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука», Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Если откажутся — отключим газ!

Дипломатический представитель США на Украине Джеффри Пайетт положительно отозвался о решении правительства Украины установить для населения страны рыночные тарифы на газ, свой комментарий об этом он опубликовал 27 апреля в «Твиттере».

"Большой шаг вперед для энергетической независимости Украины», — отметил американский посол.

Напомним, МВФ давно требует от властей Украины отменить все льготы на газ для населения и предприятий. Это является одним из условий продолжения программы финансовой помощи украинскому государству.

Читайте также: Нуланд — Гройсману: Украина показала «огромный прогресс» Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2016 года решением кабинета министров Украины установлена единая цена на газ для населения.

Новый тариф начнет действовать с 1 мая этого года, таким образом отменяется так называемая социальная цена. Теперь и для физических, и для юридических лиц тысяча кубометров газа будут стоить 6 тысяч 879 гривен.

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