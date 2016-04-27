Краснодар, 27 апреля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. В Краснодарском крае администрация Приморско-Ахтарского городского поселения готова была потратить почти шесть миллионов бюджетных рублей на озеленение. Намерения местных чиновников могли бы и быть расценены как благие, если бы не явное нарушение бюджетного законодательства в части целесообразности и эффективности расходования средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры 27 апреля.

В парке. Константин Маковский. 1881

Факт необоснованного расходования бюджетных средств при осуществлении закупок для муниципальных нужд был пресечен по требованию надзорного ведомства. Согласно извещению на сайте госзакупок о проведении электронного аукциона с объектом закупки «Озеленение», размещенному администрацией поселения, начальная цена контракта должна была составить 5,8 миллиона рублей. При этом местные власти длительное время не могут обеспечить финансирование мероприятий по ремонту дорог. Кроме того, администрацией не решен вопрос о надлежащем сборе, вывозе и утилизации твердых бытовых отходов, ремонтно-восстановительных работах систем и сооружений коммунального водоснабжения и иные социально значимых задачи.

«Размещение муниципального заказа на проведение работ по озеленению с ценой контракта превышающей 5 миллионов рублей не является приоритетной потребностью городского поселения и является нарушением бюджетного законодательства», — пояснили в надзорном ведомстве.

Главе городского поселения было объявлено предостережение, в итоге проведение электронного аукциона чиновники отменили.

Добавим, что только за текущий месяц подобных необоснованных или незаконных трат из бюджета было выявлено на сумму свыше 13,2 млн рублей. Так, муниципальное казенное учреждение Темрюкского района объявило электронный аукцион на поставку аварийно-спасательного автомобиля с начальной ценой контракта 2,2 миллиона рублей. Документация конкурса, по данным прокуратуры, была составлена «под конкретный товар» без указания на возможность предоставления его эквивалента. После предупреждения прокуратуры в аукционную документацию внесены изменения. Также два аукциона были отменены в Лабинском районе. Одноименное городское поселение намеревалось незаконно израсходовать 7,1 млн бюджетных рублей — 5,6 млн рублей на выполнение работ по благоустройству территории и содержанию автомобильных дорог с инженерными сооружениями и 1,5 млн рублей — на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.

А на днях в ходе надзорной проверки нарушения были выявлены при размещении администрацией Афипского городского поселения Северского района документации электронного аукциона на поставку экскаватора-погрузчика за более чем 4 млн рублей.