Москва, 27 апреля, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Введение механизма права собственности граждан на пенсионные накопления защитит их от любых конфискаций. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, комментируя предложения ЦБи Минфина РФ в части фактической ликвидации накопительной системы в нынешнем виде и введение отчислений сверх пенсионного тарифа в 22%.

mil.ru Нет права на ошибку

«Введение механизма права собственности граждан на пенсионные накопления совершенно оправдано. Как только обязательные пенсионные накоплений россиян, в том числе их аналог в будущем, будут признаны частной собственностью, это защитит их от любых конфискаций. Механизм права собственности на любые частные накопления граждан действует в большинстве развитых стран», — отметил он.

По мнению Угрюмова, главная цель предложений по модернизации действующей пенсионной системы — повышение коэффициента замещения заработной платы при выходе на пенсию. «Очевидно, что балльная система страховых пенсий не повысит уровень пенсионного обеспечения, особенно категории граждан, которые получают заработок выше среднего», — полагает он.

Глава НАПФ выразил надежду, что окончательное решение по реформе пенсионной системы будет принято в результате «широкой общественной дискуссии, учета мнений экспертного и профессионального сообщества». «Обсуждение любых предложений не может идти только за стенами кабинетов чиновников. Только консолидированная позиция всех сторон поможет вывести пенсионную систему из тупика. С учетом прогнозируемых рисков, которые стоят перед экономикой, в этот раз у государства не будет права на ошибку в вопросе пенсионного обеспечения граждан в будущем», — считает Угрюмов.

В свою очередь НАПФ выдвинула свои предложения по пенсионной реформе: она предлагает сохранить действующий порядок формирования государственных пенсий и преобразовать негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) за счет введения обязательных корпоративных программ, что обеспечит гражданам коэффициент замещения заработной платы от 60% и выше.

Банк России и Минфин подготовили совместную стратегию модернизации пенсионной системы России — «Концепцию индивидуального пенсионного капитала». Она предусматривает ликвидацию накопительной системы в ее нынешнем виде, сохранение обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22%, льготы и гарантии по дополнительным накопительным платежам в НПФ в размере от 0% до 6% с добровольным выбором ставки. Накопления граждан будут считаться их собственностью: в особых случаях предусмотрены выплаты наличными из пенсионных накоплений, пишут СМИ.