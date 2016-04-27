Калуга, 27 апреля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля на заседании городского парламента глава городского самоуправления Александр Иванов вручил председателю ТОС «Калуга-2» диплом за 3 место в номинации «Развитие территориального общественного самоуправления» Всероссийского конкурса муниципальных практик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги. Глава города поздравил активистов ТОС «Калуга-2» и пожелал плодотворной работы и дальнейших успехов.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Медали «За вклад в развитие местного самоуправления» были вручены депутатам городской Думы Татьяне Коняхиной, Сергею Зеленову, Сергею Чаплину и Сергею Бирину.

На заседании были также вручены Почётные грамоты победителям и участникам конкурса молодёжных авторских проектов «Моя Калуга: вектор в будущее». «На конкурс было представлено много интересных и актуальных для нашего города проектов, — подчеркнул Александр Иванов, — в том числе по социализации людей с ограниченными возможностями и формированию позитивного имиджа территориальных общин, некоторые проекты уже находятся на стадии реализации, желаю участникам конкурса успешно реализовать все их благие начинания».