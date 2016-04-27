Махачкала, 27 апреля, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Все собранные деньги идут только на капремонт, непотраченных средств не остается, сообщили в региональном Фонде капитального ремонта

Сборщики долгов. Якоб Дук. XVII век

В Дагестане региональный Фонд капитального ремонта собирает лишь 16% от запланированных средств, что существенно замедляет работы по ремонту жилья, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в ведомстве. Все денежные средства полностью, без остатка, идут на капремонт.

За прошлый год из запланированных 474,8 млн рублей собрано лишь 74,1 млн рублей. Все еще не погашена задолженность перед подрядными организациями, которые уже выполнили ремонтные работы. В текущем году, как сообщили в Фонде, в программу включены 30 домов, из которых 13 домов в Махачкале, 9 — в Каспийске, 3 — в Дербенте и по одному в Кизляре, Буйнакске, Кизилюрте, Избербаше, Хасавюрте и Южно-Сухокумске. На ремонт планируется потратить 139,6 млн рублей.

По мнению руководителя Фонда Магомеда Алиева, причиной низкой собираемости платежей является отсутствие единой точной базы по многоквартирным домам. Чтобы исправить ситуацию он предлагает создать Единый расчетно-кассовый центр по сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги.

По итогам 2015 года Дагестан оказался в числе трех субъектов России, где, как отметили в Минстрое РФ, катастрофически низкие результаты по собираемости взносов на капремонт. Еще большее отставание показывают Республика Ингушетия, в которой собрано менее 2% положенных по плану средств, и Кабардино-Балкария с показателем 7%.