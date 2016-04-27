Симферополь, 27 апреля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Глава министерства спорта Республики Крым Георгий Шестак отправлен в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов, сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым.

Эстафета по кольцу. Александр Дейнейка. 1947

«Принять отставку Шестака Георгия Яковлевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым министра спорта Республики Крым 02 июня 2016 года согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении. Документ подписан 26 апреля.

Георгий Шестак был назначен на должность министра спорта Крыма 4 апреля 2014 года. В настоящее время ему 63 года. Кто возглавит занимаемую им должность после отставки, не сообщается.