Пермь, 27 апреля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Мотовилихинский районный суд Перми вынес решение оштрафовать руководителя пермского отделения партии «ПАРНАС» Михаила Касимова на одну тысячу рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда.

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Напомним, полицией Касимов обвинялся в нарушении статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики…». Однако суд, кроме статьи административного кодекса вменил подсудимому и нарушение статьи 6 ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Касимов признан виновным и приговорен к штрафу в 1 тыс. рублей.

Добавим, суть претензий к пермскому политику сводилась к тому, что более года назад на своей странице в соцсети, он (с публикацией плакатов сталинского и гитлеровского периода) сравнивал методы советской и фашистской пропаганды и находил в них много общего.

В региональном отделении ПАРНАСа корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что их лидер планирует обжаловать решение суда. Юристы уже готовят апелляционную жалобу. Кроме этого, по словам Касимова, к делу, заведённому в отношении него, были приложены две записки из ФСБ и управления «Э».

В пресс-службе Пермской гражданской палаты в качестве комментария привели слова своего председателя Игоря Аверкиева: «Политическая подоплека этого странного суда более или менее очевидна — привлечение к административной ответственности по статье 20.3 КоАП РФ (как и по всякой другой статье, связанной с экстремизмом) исключает возможность участвовать в выборах. А Михаил Касимов как раз собирался выдвинуть свою кандидатуру в Законодательное собрание края. В этот раз зачистка оппозиционных кандидатов началась на самых дальних подступах».