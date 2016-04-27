Москва, 27 апреля, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому использование возможностей Интернета при совершении преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством, готовится в Совете Федерации, сообщает 27 апреля ТВЦ.

Craig Sunter Преступный интернет

Об инициативе законодателей рассказала сенатор Елена Мизулина. По ее словам, информационные технологии сегодня позволяют и подготовить преступление, и облегчить его совершение, следовательно, необходимо учесть это при вынесении преступникам наказания.

«Мы хотим поставить вопрос об отнесении использования интернет-технологий при совершении преступлении к числу отягчающих обстоятельств, внесения этого в Уголовный кодекс», — заявила Мизулина.

Сенатор добавила, что руководство интернет-ресурсов обязано нести ответственность за размещаемые материалы, например, подталкивающие человека к суициду.

При этом Мизулина отметила, что сейчас в Уголовном кодексе существует пробел — закон предусматривает ответственность за подстрекательство к самоубийству конкретного лица, в то время как в Интернете такие призывы могут быть направлены на массу людей.