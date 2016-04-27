Саратов, 27 апреля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Саратове в 2015 году за административные правонарушения к ответственности привлечен 4401 житель, сумма вынесенных штрафов составила 11 млн 57 тыс. рублей, из них в бюджет города поступило 1,147 млн, в региональный — 361,3 тыс. В службу судебных приставов направлено 4127 постановлений о принудительном взыскании штрафов, её силами удалось получить с граждан лишь 3,3% от общей суммы. Такую информацию озвучила заведующая сектором административной комиссии мэрии Юлия Кузнецова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Проштрафились

Чиновница подчеркнула, что одной из причин низкого сбора штрафов является неэффективная работа регионального УФССП. По ее словам, в числе выявленных правонарушений значатся незаконная торговля и оказание услуг, нарушение норм и правил благоустройства и другие.