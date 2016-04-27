С наложенных на саратовцев 11 млн рублей штрафов взыскать удалось 1,5 млн
Саратов, 27 апреля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Саратове в 2015 году за административные правонарушения к ответственности привлечен 4401 житель, сумма вынесенных штрафов составила 11 млн 57 тыс. рублей, из них в бюджет города поступило 1,147 млн, в региональный — 361,3 тыс. В службу судебных приставов направлено 4127 постановлений о принудительном взыскании штрафов, её силами удалось получить с граждан лишь 3,3% от общей суммы. Такую информацию озвучила заведующая сектором административной комиссии мэрии Юлия Кузнецова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновница подчеркнула, что одной из причин низкого сбора штрафов является неэффективная работа регионального УФССП. По ее словам, в числе выявленных правонарушений значатся незаконная торговля и оказание услуг, нарушение норм и правил благоустройства и другие.