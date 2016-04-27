Москва, 27 апреля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Глава «Росатома» Сергей Кириенко заявил, что госкорпорация не поменяла своих планов относительно участия в проекте строительства турецкой АЭС «Аккую». Об этом сегодня, 27 апреля, сообщает ТАСС.

Цитата из к/ф «Турецкий гамбит». Реж. Джаник Файзиев. 2005. Россия — Болгария Турецкий гамбит

Кириенко попросили прокомментировать заявления ряда СМИ о том, что «Росатом» может продать свою долю в проекте турецкой АЭС «Аккую».

«У нас ничего не поменялось», — заявил Кириенко.

Напомним, в проект АЭС «Аккую», который стоит $22 млрд, Россия вложила уже $3 млрд.