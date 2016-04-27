Якутск, 27 апреля, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Глава Якутии Егор Борисов подтвердил намерние объединить авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в рамках прямой линии он пояснил, что цель этих действий — сделать мощнее авиапредприятия республики в финансовом плане. «Чтобы компании работали устойчиво, мы их усилия будем объединять», — сказал Егор Борисов.

yakutia.aero An24RV авиакомпании «Якутия»

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По его словам, юридические лица при объединении не будут ликвидированы, появится единая холдинговая компания с общими активами. Глава республики признал, что «Якутия» сейчас несёт большие расходы на топливо и запчасти, поэтому формируется дорогой тариф. «Кроме того, теперь самолёты приходится приобретать за пределами страны, и в последние годы в связи с резким удорожанием валюты «Якутия» стала неплатежеспособна по лизингу техники, чувствуется нагрузка на авиакомпанию. Принято принципиальное решение: авиацию Якутии мы уничтожать не дадим, но ситуация довлеет, цены на топливо и запчасти растут, и предприятие начинает чувствовать недостаток оборотных средств», — прокомментировал Егор Борисов решение объединить компании.

Правительство предпринимает меры для того, чтобы профинансировать компанию со стороны государства, также напомнил он, пояснив, что республике сложно поддерживать авиакомпанию за счёт бюджета, но это вынужденный путь.

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Одной из причин финансовых проблем авиакомпании «Якутия» глава республики назвал то, что в России сейчас не производится летательные аппараты для малой авиации, которые раньше закупались региональной авиакомпанией, но предприятие прекратило производство из-за отсутствия заказов.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении объединить авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» стало известно 22 апреля. А 26 апреля депутаты Госсобрания республики проголосовали за то, чтобы добавить в уставной капитал «Якутии» 2,9 млрд рублей из регионального бюджета, существенно увеличив при этом дефицит региональной казны.