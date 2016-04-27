Рига, 27 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Если министр здравоохранения Латвии Гунтис Белевич до 31 мая не выполнит предусмотренную в плане действий правительства задачу по установлению корзины услуг здравоохранения в соответствии с финансированием, Латвийское общество врачей (ЛОВ) потребует отставки министра, сообщает LETA.

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Как сообщила представитель ЛОВ Сендия Бурка-Шайцанова, такое решение было принято вчера, 26 аперля, на заседании правления организации, на котором присутствовали представители Латвийского общества больниц, Латвийской ассоциации семейных врачей и других негосударственных организаций. На заседании также обсуждалась проблема недостаточных контактов с министром здравоохранения и неспособность министерства решать проблемы отрасли.

В ЛОВ также отметили, что глава Минздрава своей деятельностью не решает важных для медицины проблем, но в то же время создает конфликт между медиками частных и государственных учреждений, семейными врачами и врачами-специалистами, рижскими и региональными больницами.

«Пациенты в отчаянии, потому что не понимают, когда и какие услуги можно получить, врачи вынуждены уезжать из Латвии, у сельских больниц отняты средства, и руководители не знают, чем выплачивать зарплату», — отметил представитель ЛОВ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, поскольку в утвержденном 26 апреля плане работы правительства не предусмотрен конкретный процент от внутреннего валового продукта на нужды здравоохранения, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода созовет внеочередное заседание совета, чтобы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису.

Напомним, представитель ЛПРЗСУ Инга Рудзите заявила, что финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС. В свою очередь руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис 18 апреля заявил, что если протесты медиков не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма.

Также, Латвийский союз свободных профсоюзов договорился о проведении 1 мая народного собрания под лозунгом «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии». В профсоюзе также подчеркнули, что ситуация в здравоохранении не улучшается, что, по их мнению, угрожает не только здоровью людей, но и безопасности государства в целом.