Москва, 27 апреля, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Следствие по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, который был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года, требуют возобновить адвокаты Жанны НемцовойВадим Прохоров и Ольга Михайлова. В деле появились новые фигуранты, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM И снова

По просьбе дочери Немцова защита обратилась к следственным органам с просьбой предъявить обвинения ряду лиц. Речь идёт о братьях Руслане и Артуре Геремееве. Р. Гермеева защита считает организатором убийства.

Также защита Жанны Немцовой ходатайствует о предъявлении обвинений в адрес командира батальона внутренних войск МВД «Север» Алибека Делимханова и сотрудника МВД Чечни Асланбека Хатаева. Ещё одним человеком, причастным, по мнению адвокатов, к убийству политика, является Шамхат Тазабаев: человек с таким именем занимает пост заместителя директора Ленинского районного комплекса центра социального обслуживания населения Чечни.

В список адвокаты включили также сенатора от Республики Чечня Сулеймана Геремеева и главу РОВД по Шелковскому району Чеченской республики Ваху Геремеева, — оба эти человека являются родственниками Артура Геремеева. Прохоров указал, что, согласно материалам уголовного дела, на счёт задержания Руслана Геремеева было выдано распоряжение, но задержания не произошло.

Напомним, что Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве. Арестованы пятеро Заур Дадаев и Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Тамерлан Эскерханов.