Ярославль, 27 апреля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Утверждение кандидатур представителей общественности в состав ярославской квалификационной коллегии судей вызвало бурную дискуссию среди депутатов региональной думы и обвинения в адрес вершителей закона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутаты отказались утверждать список кандидатур, рекомендованный комитетом по законодательству, местному самоуправлению и вопросам государственной власти.

Некоторые народные избранники остались недовольны кандидатурами, включенными в список. Они отметили, что люди сегодня выражают недоверие судебной системе поэтому в состав коллегии должны входить люди, которые докажут свою беспристрастность и объективность.

«Судебная власть сегодня вызывает большие вопросы. Не буду говорить обо всех судьях огульно, но когда мы приходим в суд, мы видим, как по одному вопросу в разных судах принимаются противоположно разные решения. Получается, у одного судьи одна правда, у другого — другая. А так быть не должно. При этом люди интересуются: а как с судьи потом можно спросить за ошибки? А некому спрашивать. Все эти годы спросить некому. Есть квалификационная коллегия, но спроса не видели ни депутаты, ни граждане. Сегодня мы не изменим ситуации, потому что это делается не за пять минут. Но я хотел бы обратить внимание на то, что подход к решению таких вопросов должен быть таким, чтобы общественность нам верила, чтобы в составе комиссии были люди независимые ни от кого», — выразил свое мнение лидер фракции КПРФ Александр Воробьев.

Председатель комитета по законодательству Андрей Крутиков парировал, что выражение недоверия к судебному органу — это эмоции, и выразил удивление, что депутатский корпус вдруг решил проявить активность в решении этого вопроса.

«За прошедшие годы активности от депутатского корпуса в этом направлении не было никогда. Все время ограничивались решением комитета. Впервые вдруг пристальное внимание к этому вопросу. Я счастлив просто этому. Но давайте тогда изменим процедуры, и потом будем говорить о другом контингенте в коллегии. На сегодняшний день все сделано в соответствии с законом», — хладнокровно заявил Андрей Крутиков.

Крайне эмоционально по этому поводу выступил депутат Евгений Сдвижков, которого в бытность мэром Рыбинска осудили за взятку, а затем полностью оправдали за отсутствием события преступления.

«Ни для кого не секрет, что судейский рейтинг сегодня крайне низкий. Люди выражают недоверие этой власти. Меня обвинили в особо тяжком преступлении против государственной власти. Понятые пришли и сказали, что их заранее подговорили. Эксперт-химик сказал: извините, я ошибся в химической экспертизе! И я никогда не писал бумаг на этих судей. И не надо мне говорить, что это мой вопрос! Это вопрос всех жителей Ярославской области! Сколько отмененных уголовных дел? Кто пострадал из судей? Я про себя не говорю. Такие вещи нельзя делать!», — высказался Евгений Сдвижков, выступивший за включение в список определенной кандидатуры.

Воспротивился решению комитета и депутат Евгений Ершов, подчеркнув, что в числе представителей общественности — бывшая судья Татьяна Петухова, а значит, лицо заинтересованное.

«Мы говорим о решении вопроса, от которого зависят судьбы людей. В коллегию уже входят 14 действующих судей, и Петухова — 15 судья. В результате в рассмотрении работы судей будет преобладать право судейское. У меня было немало обращений, и лишь однажды по моей жалобе был привлечен к дисциплинарной ответственности председатель Рыбинского городского суда, но там был вопиющий случай. Во всех остальных вопросах людям всегда отказывают, даже если они правы», — пояснил Ершов.

Председатель фракции «Единая Россия» Николай Александрычев, в свою очередь, напомнил коллегам о фракционной дисциплине и пообещал разобраться с фактами ее нарушения. Он призвал депутатов проголосовать за список, предложенный комитетом.

«Коллеги, у нас нет права не доверять решению комитета. Комитет очень серьезно разобрался с этими фамилиями. Я знаю, что по ним были проведены переговоры вплоть до руководства суда. Разговаривали и с судебным департаментом, и с самими кандидатами. И никогда никаких вопросов это не вызывало», — отметил Николай Александрычев.

В результате депутаты решили провести рейтинговое голосование, по итогам которого состав квалификационной коллегии судей был утвержден за исключением одной кандидатуры.

Квалификационная коллегия судей — самостоятельный выборный орган, формируемый на четыре года из числа судей, представителей общественности, представителя Президента Российской Федерации в субъекте федерации. Сфера полномочий коллегии — рассмотрение кандидатур на должность судей, рассмотрение жалоб и наложение дисциплинарных взысканий на судей, прекращение, приостановление и возобновление их полномочий.