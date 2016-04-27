Москва, 27 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. На 92-м году жизни скончался известный советский и российский журналист Валентин Зорин, об этом сообщила 27 апреля в «Твиттере» главный редактор RT Маргарита Симоньян

kremlin.ru Валентин Зорин и Владимир Путин

«Царство Небесное. Целая эпоха», — отметила Симоньян.

Политический обозреватель, писатель, телеведущий, заслуженный работник культуры РСФСР Валентин Сергеевич Зорин родился 9 февраля 1925 года.

В 1948 году окончил Институт международных отношений МИД СССР, приступил к работе обозревателя международного отдела «Последних известий». В последующие годы Зорин вел телепередачи «9-я студия», «Сегодня в мире» и «Международная панорама», был политическим обозревателем Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Из-под его пера Валентина Зорина вышел сборник «Противоречивая Америка», книга «Некоронованные короли Америки» и другие.

Зорин брал интервью у крупнейших фигур мировой политики: Джона Кеннеди, Шарля де Голля, Индиры Ганди, Маргарет Тэтчер, президентов США Эйзенхауэра, Никсона, Форда, Картера, Рейгана, Буша-старшего и Клинтона.

Среди наград Зорина — Государственная премия СССР, Орден Александра Невского, орден Почета и орден Дружбы.