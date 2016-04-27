Ярославль, 27 апреля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Ярославской области, экс-губернатор Анатолий Лисицын считает разумным возврат к идее укрупнения регионов. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Карта Ярославского наместничества конца XVIII века

«В 1990-е годы я направил Президенту России Борису Ельцину служебную записку, в которой выразил мнение, что необходимо произвести укрупнение регионов, на основании опыта Польши, где 48 воеводств сократили до семи. Эта тема касалась тогда Центральной и Северо-западной России. Меня тогда обвинили, что я хочу включить Костромскую область в состав Ярославской, но я об этом и не думал. Я противник «слепого» объединения регионов. Тогда меня, к сожалению, не услышали. Надо изучать обстановку, и комплектовать регионы по социально-экономическим показателям. Необходимо создать комиссию, которая будет изучать этот вопрос, в Польше подобная комиссия работала 7 лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM экс-губернатор Ярославской области, член Совета Федерации Анатолий Лисицын.

«Данный вопрос мы еще не обсуждали на комитете. Я думаю, что он вызовет большую дискуссию. С одной стороны, я не сторонник укрупнения регионов, власть, как отметил Президент в своем последнем послании, должна быть ближе к народу, а укрупнение субъектов Федерации идет в разрез с данными словами главы государства. Хотя, если смотреть на этот вопрос с экономической стороны, то, возможно такое решение имеет смысл», — считает депутат Государственной Думы России от Ярославской области, член комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению Маргарита Свергунова.

Региональные политики, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, оказались не готовы комментировать высказывание Валентины Матвиенко, пояснив, что «обсуждать пока нечего». В ярославском же интернет-сообществе инициатива вызвала реакцию, причем звучат порой нестандартные предложения. К примеру, разделить Московскую область между соседними регионами.

«Валентина Матвиенко правильно предложила укрупнить регионы. Реальное решение проблем с разжиревшим аппаратом. Первое, что нужно сделать — провести достойную пропаганду её предложения, второе — подготовить правильно законопроект, третье — расформировать Московскую область между прилегающих областей, а их семь. Представляете какой экономический скачок сделают семь регионов нашей страны. После чего можно будет и к ним присоединить «соседей». Это единственно правильное решение», — написал на своей странице в социальной сети Facebook ярославец, экс-помощник депутата Государственной Думы России Никита Кириллов.

24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила предложение об укрупнении российских регионов. С помощью данной меры, по мнению спикера Верхней палаты парламента, можно будет избавиться от «нежизнеспособных» регионов и повысить качество жизни людей. Валентина Матвиенко отметила, что подобное объединение следует провести, проанализировав экономический и инвестиционный потенциал регионов и представив разумные обоснования.