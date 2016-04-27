Москва, 27 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Москве после анонимных звонков о взрывчатке эвакуированы пассажиры вокзалов и жильцы дома на юго-западе Москвы, передают «Вести».

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — Испания — ФРГ — США Взрывчатка

Сегодня, 27 апреля, поступили сообщения о взрывчатке. Один анонимный звонок сообщал, что в пятом корпусе дома 38 на Болотниковской улице заложено взрывное устройство. Жильцы дома были спешно эвакуированы, дом обследован специалистами.

Другой анонимный звонок предупредил о том, что взрыв может произойти на московском вокзале. Правоохранительные органы провели эвакуацию из ряда зданий московских вокзалов. Кинологи продолжают обследовать помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля на Курском вокзале пришлось вывести пассажиров на улицу из здания: неизвестный позвонил в полицию и предупредил о заложенной бомбе.