Киев, 27 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк после отставки исчез из поля зрения СМИ и своих сопартийцев. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщают украинские СМИ.

Цитата из м/ф «Винни-Пух идёт в гости». Реж. Фёдор Хитрук. 1971. СССР На волю, в пампасы!

Яценюк совсем перестал появляться на публике. Его соратники по «Народному фронту» видели своего лидера последний раз в день отставки.

Украинские СМИ стали искать Яценюка в его киевской квартире и на даче. Но там его не оказалось. Пресс-секретарь Яценюка, Ольга Лаппо, на звонки не отвечает.

Некоторые депутаты «Народного фронта» рассказали, что Яценюк Украину покинул. По неподтвержденным данным, бывший премьер-министр находится в Аргентине.

С какой целью Яценюк поехал в Аргентину — отдохнуть или просто сбежал, не уточняется.