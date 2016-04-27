Якутск, 27 апреля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Безопасность жителей Якутии во время полётов над республикой ракет с космодрома «Восточный» обеспечена заключением соглашения с Роскосмосом, возлагающим на него всю ответственность в случае возникновения негативных последствий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом во время прямой линии заявил глава региона Егор Борисов, отметив также, что в подтрассовое пространство на время прохождения ракеты над республикой отправлена бригада членов правительства республики во главе с вице-премьером Якутии Петром Алексеевым.

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«По-грубому, они сегодня являются заложниками», — отметил глава Якутии, отвечая на вопрос, будут ли безопасными для якутян запуски ракет с «Восточного», как власти региона намерены работать с «Роскосмосом» и станут ли они добиваться изменения траектории полётов ракет с «Восточного».

Егор Борисов признал, что определенная обеспокоенность по этому поводу у населения есть, однако подчеркнул, что речь идет о развитии российской космической отрасли, и республика должна это направление поддерживать. Как считает глава республики, опасения якутян, касающиеся аварийности запусков и вреда, который они могут нанести здоровью людей, вызваны в основном тем, что во времена советского союза людей вообще не уведомляли о том, что проводятся запуски.

«Мы с «Роскосмосом» ведём принципиальные и конструктвиные подходы, чтобы они объясняли всё якутянам. Эти требования выполняются, с населением встречались. Мы сегодня уверены, что по маршрутам сложно что-то оспаривать, потому что космические аппараты должны работать по конкретным ориентирам, с этой точки зрения «Роскосмос» подходит очень серьёзно. Мы больше всего внимания уделяем, чтобы это было безопасно. Раньше для заправки ракет использовался ядовитый гептил, сейчас керосин плюс кислород. Это они считают безвредным, и нам это пытаются показывать и доказывать», — пояснил Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск ракеты с космодрома «Восточный» должен был состояться сегодня, 27 апреля, в 5.01 по московскому времени, однако был перенесён по техническим причинам. Предполагается, что первый пуск с нового космодрома состоится завтра, 28 апреля в это же время.

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