Рига, 27 апреля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Всего 2,5% работодателей в Латвии предпочли бы работника старше 50 лет, указывает Министерство благосостояния страны в подготовленном для правительства информационном докладе со ссылкой на результаты опроса работодателей, сообщает BNS.

Всё в прошлом. Василий Максимов. 1889

В докладе говорится, что работодатели охотнее принимают на работу более молодых претендентов, так как у пожилых людей уже не очень гибкое мышление, им труднее принимать решения и перемены, осваивать новые навыки, у них хуже состояние здоровья.

По данным «Евробарометра», 60% жителей Латвии считают, что более долгое участие пожилых людей в рынке труда снижает доступность рабочих мест для молодежи. В Европе этот показатель составляет в среднем 56%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1990 года число латвийских жителей сократилось более чем на 20%, а возраст 40% жителей Латвии превышает 50 лет. Кроме того, эта возрастная группа формирует 30% всего трудоспособного населения.

В свою очередь демографические прогнозы на будущее свидетельствуют о том, что население Латвии и впредь будет сокращаться и стареть. К 2030 год доля жителей трудоспособного возраста снизится почти на 7 процентных пунктов, а доля трудоспособных жителей в возрасте старше 50 лет увеличится почти до 33,6%.

В докладе «Стратегия активного старения для более продолжительного и качественного трудового стажа в Латвии», подготовленном Министерством благосостояния говорится, что в связи со снижением числа молодых работников, важным трудовым ресурсом следует считать людей в возрасте более 64 лет.