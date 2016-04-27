Москва, 27 апреля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. МИД РФ по-прежнему настоятельно советует российским гражданам не посещать Турецкую Республику в целях безопасности, об этом 27 апреля заявила в ходе брифинга официальный представитель министерства Мария Захарова.

Вид на Константинополь. Карло Боссоли. XIX век

По словам Захаровой, рекомендации гражданам России воздержаться от туристических поездок в Турцию подтверждены многократными фактами.

«Необходимо четко осознавать, что на юго-востоке страны происходят интенсивные боестолкновения между турецкими силами безопасности и вооруженными отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК). По сути там идет гражданская война», — сообщила она.

Дипломат добавила, что согласно официальной информации, в течение 9 месяцев в данном регионе погибло более 400 военнослужащих, а более чем в сотне районов объявлен комендантский час.

Кроме того, в крупных городах Турции участились теракты. С октября 2015 года по март 2016 года только в Анкаре и Стамбуле их жертвами стали более 200 человек, включая туристов, прибывших из-за рубежа.

«Еще раз призываем российских граждан воздержаться от посещения этого государства с туристическими целями, поскольку пребывание там реально сопряжено с угрозой здоровью и жизни», — подчеркнула Захарова.