Рига, 27 апреля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Около 100 человек во вторник, 26 апреля, приняли участие в мероприятии памяти жертв Чернобыльской трагедии у памятного камня на территории рижской Клинической университетской больницы им. П. Страдиня, сообщает BNS.

rewalls.com Чернобыльская АЭС

В мероприятии приняли участие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, представители государственных и муниципальных учреждений, иностранных посольств, персонал Больницы Страдиня.

Напомним, в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали более 6000 жителей Латвии.