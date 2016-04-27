Краснодар, 27 апреля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в День Победы по всему региону будут организованы сотни праздничных мероприятий. Так, в Краснодаре пройдет гражданская акция «Георгиевская лента», городское торжественное собрание, посвященное Победе советского народа в Великой Отечественной войне, городской парад юнармейских отрядов, церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы 27 апреля.

admkrai.krasnodar.ru Акция «Георгиевская лента» в Краснодаре

Кроме того, пройдут и ставшие традиционными акции «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», а на Театральной площади прозвучит праздничный концерт. Мероприятия, посвященные годовщине Победы, состоятся во всех городских парках, в пригородных населенных пунктах кубанской столицы. Для горожан свое творчество представят профессиональные и самодеятельные артисты, гостям и жителям города предложат тематические программы, конкурсы песен и стихов на военную тематику, викторины и фотовыставки, выставки декоративно-прикладного творчества.

Как отметил на заседании краевого организационного комитета «Победа», посвященного подготовке и организации в регионе праздничных торжеств, губернатор региона Вениамин Кондратьев помимо поздравительной атрибутики на улицах городов и районов Кубани должна проводиться конкретная социальная работа с ветеранами Великой Отечественной войны. Сейчас в крае живут около 8 тыс. фронтовиков и 32 тыс. тружеников тыла. Ни один из них, по словам губернатора Кубани, не должен остаться без внимания.

Не обойдется на этот раз и без парада. 9 мая в нем примет участие порядка трех тысяч военнослужащих. По Театральной площади прошагают не только военные, но и пройдет боевая техника.

«Отличительная особенность предстоящего парада — увеличение парадных расчетов. Если в прошлом году их было 33, то в этом будет 39, а численность военнослужащих вырастет почти до трех тысяч человек. Кроме того, возрастет и количество ретротехники», — отметил вице-губернатор Николай Долуда.

Генеральная репетиция парада состоится 6 мая в 6:00. А сам парад 9 мая пройдет на час позже обычного — в 11:00. Как пояснил Долуда, это сделано для того, чтобы жители края смогли посмотреть трансляцию парада на Красной площади, который традиционно начнется в 10:00.

Широко отмечать великий праздник будут и в Сочи. Дню победы в городе-курорте посвятят более 200 мероприятий. Цикл тематических встреч и концертов уже стартовал. Они проходят во всех районах курорта. 6 мая в Зимнем театре состоится торжественное собрание, посвященное 71-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая в 9:00 пройдет митинг памяти на стеле «Подвиг во имя жизни», а 9-го мая — у Мемориала в Завокзальном районе. Затем в 10:00 от Театральной площади начнет свое движение «Бессмертный полк». А в 21:00 от Северного мола по ул. Несебрской до Южного мола пройдет акция «Свеча памяти».

Во всех районах курорта на площадях и парках будут проходить концерты, в кинотеатрах можно будет бесплатно посмотреть фильмы о войне.

Впервые праздник состоится и на территории Олимпийского парка. Здесь в течение дня будут звучать песни военных лет, на сцене выступят духовой оркестр и детские коллективы, также будут работать тематические выставки.