Эксперт: Турки спекулируют данными о продаже доли «Росатома» в проекте АЭС
Москва, 27 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Информация турецких СМИ о продаже «Росатомом» своих 49% в проекте АЭС «Аккую» может оказаться спекуляцией на фоне общей сложной политической ситуации между Россией и Турцией. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил руководитель аналитического центра Фонда энергобезопасности (ФНЭБ) Александр Пасечникв комментарии для ИА REGNUM.
«Сейчас эта информация исключительно турецких информационных агентств, где они там эту информацию накопали — большой вопрос. Может, это чистая спекуляция определенного рода», — предположил эксперт.
По его словам, если «Росатом» продаст свою долю в проекте строительства турецкой атомной станции, то, маловероятно, что проект вообще будет быстро реализован, потому что непонятно, кто сможет возместить потери при выходе «Росатома» из проекта:
«Непонятно, кто будет возмещать потери. Портфели набраны сейчас у большинства мировых игроков, и какие-то передачи долей маловероятный сейчас. По одной просто причине: нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы такие сделки совершать».
При этом Александр Пасечник отметил, что сегодня российско-турецкие отношения во всех сферах деятельности находятся, мягко говоря, в напряженном положении, что не может не отражаться на энергетической отрасли. Руководитель аналитического центра ФНЭБ обратил внимание:
«Скорее всего, не скоро у нас отношения с Турцией наладятся, и такие предпосылки есть, то есть политическое поле, как известно, накладывает тень на энергетику в большей степени. По поводу взаимоотношения у нас к новым кооперациям вряд ли можно говорить о каком-то прогрессе».
Аналитик напомнил, что между Россией и Турцией на газовом поле не до конца разрешен вопрос с государственной турецкой компанией Botas. Уже удалось урегулировать ситуацию с ценниками с частными партнерами Турции, однако с Botas вопрос пока еще не решен до конца, отмечает Пасечник, добавив, что не исключае вероятность продажи доли компании.
«Соответственно, в атомном компоненте тоже есть определенные трудности. Понятно, что политические подоплеки здесь присутствуют. Возможно, там проект будет сдвигаться по срокам (проект АЭС «Аккую» — ред.). Не исключена информация и о продаже доли, но здесь очень важно дождаться официальных комментариев на информацию турецких СМИ. Когда в «Росатоме» прокомментируют, будет понимание ситуации», — подытожил
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на неназванного представителя «Росатома» писало, что компания АО «Аккую Нуклеар», 74,92% акций которой принадлежит АО «Русатому Оверсиз» «Росатому», может продать долю в 49% в проекте турецкой АЭС «Аккую». Согласно информации турецкого агентства, купить долю АЭС может местная компания Cengiz Insaat.
«Росатом» пока не давал официальных комментариев по этому поводу. В настоящее время ИА REGNUM ожидает ответа на запрос с просьбой прокомментировать информацию о продаже своей доле в проекте, а также дальнейшие условия реализации самого проекта.
Напомним, что ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве Турции сообщали, что проект строительства АЭС «Аккую» будет приостановлен из-за кризиса в российско-турецких отношениях. В свою очередь, официальная Анкара эту информацию опровергла.