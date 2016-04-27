Москва, 27 апреля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Информация турецких СМИ о продаже «Росатомом» своих 49% в проекте АЭС «Аккую» может оказаться спекуляцией на фоне общей сложной политической ситуации между Россией и Турцией. Об этом сегодня, 27 апреля, заявил руководитель аналитического центра Фонда энергобезопасности (ФНЭБ) Александр Пасечникв комментарии для ИА REGNUM.

Турецкий базар. Амедео Презироси. XIX век

«Сейчас эта информация исключительно турецких информационных агентств, где они там эту информацию накопали — большой вопрос. Может, это чистая спекуляция определенного рода», — предположил эксперт.

По его словам, если «Росатом» продаст свою долю в проекте строительства турецкой атомной станции, то, маловероятно, что проект вообще будет быстро реализован, потому что непонятно, кто сможет возместить потери при выходе «Росатома» из проекта:

«Непонятно, кто будет возмещать потери. Портфели набраны сейчас у большинства мировых игроков, и какие-то передачи долей маловероятный сейчас. По одной просто причине: нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы такие сделки совершать».

При этом Александр Пасечник отметил, что сегодня российско-турецкие отношения во всех сферах деятельности находятся, мягко говоря, в напряженном положении, что не может не отражаться на энергетической отрасли. Руководитель аналитического центра ФНЭБ обратил внимание:

«Скорее всего, не скоро у нас отношения с Турцией наладятся, и такие предпосылки есть, то есть политическое поле, как известно, накладывает тень на энергетику в большей степени. По поводу взаимоотношения у нас к новым кооперациям вряд ли можно говорить о каком-то прогрессе».

Аналитик напомнил, что между Россией и Турцией на газовом поле не до конца разрешен вопрос с государственной турецкой компанией Botas. Уже удалось урегулировать ситуацию с ценниками с частными партнерами Турции, однако с Botas вопрос пока еще не решен до конца, отмечает Пасечник, добавив, что не исключае вероятность продажи доли компании.

«Соответственно, в атомном компоненте тоже есть определенные трудности. Понятно, что политические подоплеки здесь присутствуют. Возможно, там проект будет сдвигаться по срокам (проект АЭС «Аккую» — ред.). Не исключена информация и о продаже доли, но здесь очень важно дождаться официальных комментариев на информацию турецких СМИ. Когда в «Росатоме» прокомментируют, будет понимание ситуации», — подытожил

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что турецкое агентство «Анадолу» со ссылкой на неназванного представителя «Росатома» писало, что компания АО «Аккую Нуклеар», 74,92% акций которой принадлежит АО «Русатому Оверсиз» «Росатому», может продать долю в 49% в проекте турецкой АЭС «Аккую». Согласно информации турецкого агентства, купить долю АЭС может местная компания Cengiz Insaat.

«Росатом» пока не давал официальных комментариев по этому поводу. В настоящее время ИА REGNUM ожидает ответа на запрос с просьбой прокомментировать информацию о продаже своей доле в проекте, а также дальнейшие условия реализации самого проекта.

Напомним, что ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве Турции сообщали, что проект строительства АЭС «Аккую» будет приостановлен из-за кризиса в российско-турецких отношениях. В свою очередь, официальная Анкара эту информацию опровергла.