Санкт-Петербург, 27 апреля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Девочка, прилетевшая в Санкт-Петербург из Москвы одна и без билета, действовала целенаправленно и изобретательно, об этом говорят видеозаписи с камер наблюдения аэропорта «Внуково» пишет 27 апреля «Российская газета».

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Дети и самолёт

Ребенок 11-ти лет оказался в аэропорту не с целью развлечения, а твердо намереваясь вылететь в другой город, пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией.

На территорию аэровокзала «Внуково» девочка прошла вслед за группой взрослых пассажиров. На этапе проверки паспортов она спряталась за одного из пассажиров, работник службы контроля не заметил, находясь за стойкой.

На этапе досмотра багажа школьница снова присоединилась к группе взрослых, а позже старалась не попадаться на глаза сотрудникам в форме. В момент проверки посадочных талонов возле терминала девочка стояла рядом с многодетной семьей и проскользнула в самолет вместе с ними.

Так как в салоне воздушного судна оказались свободные места, она беспрепятственно отправилась в полет.

Стоит отметить, что по инструкциям авиакомпаний информация о количестве купленных билетов, а также пассажиров, прошедших регистрацию и севших в самолет, передается на судно перед вылетом. Расхождений цифр и реального количества пассажиров быть не должно, однако в данном случае девочку-безбилетницу заметили лишь в аэропорту «Пулково». Сотрудники аэровокзала сообщили стражам порядка о ребенке, находящемся в здании без взрослых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родные девочки установлены, с ее матерью удалось связаться. Семья девочки, по данным чиновников, не вполне благополучная. Сейчас ребенок находится в социальном приюте «Транзит», позже ее доставят на поезде в Москву, где вернут родственникам.