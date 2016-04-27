Курск, 27 апреля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Бюджет города Курска в 2015 году недополучил 40 млн рублей из-за снижения темпа роста НДФЛ, который является основным источником доходов казны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсобрания, темп роста по этому показателю прогнозировался в размере 6,3%, но фактически составил только 1,6% к уровню 2014 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Слушания об исполнении бюджета города за 2015 год прошли в горсобрании 26 апреля. Доходы казны составили 6,4 млрд рублей, расходы — 6,7 млрд.

«Основные задачи, стоящие перед муниципалитетом и в сфере городского хозяйства и в сфере социального обеспечения граждан, городская казна профинансировала… Наш бюджет, как и бюджеты любого уровня, сохранил свою социальную направленность. Свыше пяти миллиардов рублей, или 74%, было потрачено на эти цели. Для сравнения, в 2014 году — 71,9%, в 2013 году — 69,7%, то есть ежегодный рост данных расходов составляет порядка 3%», — отметила глава города Ольга Германова.

На зарплату с начислениями работникам бюджетной сферы направлено более 53% от общего объема расходов, или 3,6 млрд рублей, — это на 99,4 млн рублей больше, чем годом ранее. На ремонт в 72 учреждениях образования ушло 32,6 млн рублей. Средняя заработная плата педагогических работников составила 23 тыс. 583 рублей. В рамках госпрограммы «Доступная среда на 2011−2015 годы» 11 школ города получили 16,4 млн из бюджетов разных уровней на создание безбарьерной среды для инклюзивного образования.

Из городского бюджета было профинансировано муниципальное учреждение «Молочная кухня», в которой бесплатно выдают молочные продукты детям до двух лет из малообеспеченных семей: питанием были обеспечены почти шесть тысяч детей. 69 курских семей приобрели жилье в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей».

В бюджете также были предусмотрены средства и на инвестиции: на строительство, реконструкцию муниципальных объектов и приобретение оборудования было израсходовано почти 473 млн рублей. Средства были направлены в том числе и на проектирование и строительство школ на проспектах Победы и Клыкова, реконструкцию детсадов на улицах Запольной, Хуторской, Клыкова, на реконструкцию дома детского творчества, школы картинга и детского оздоровительного центра им. У. Громовой.