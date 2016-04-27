Владикавказ, 27 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Федерация профсоюзов РСО-Алания проведет в городе Владикавказе митинг с требованием о защите социально-трудовых прав трудящихся. Как сообщает 27 апреля корреспондент ИА REGNUM, на первомайскую акцию самая массовая общественная организация республики выйдет под лозунгом «Нет — росту налогов и цен! Да — росту зарплат и пенсий!».

Первомайская демонстрация у Путиловского завода. Борис Кустодиев. 1906

Как рассказал председатель комитета солидарных действий по подготовке к первомайской акции Анатолий Дзусов, в мероприятии кроме членов отраслевых профсоюзов примут участие также представители органов государственной власти, политические партии и общественные движения. Планируется вывести на Театральную площадь города Владикавказа не менее десяти тысяч человек. Активно готовятся к проведению первомайских мероприятий в сельских районах республики.

«В настоящее время в Северной Осетии и в стране в целом отмечается снижение уровня жизни трудящихся. Сократились реальная заработная плата, покупательная способность населения, и, как следствие, снизился потребительский спрос. Наблюдается ухудшение качества важнейших социальных услуг, не индексируется фонд оплаты труда в бюджетной сфере, продолжается коммерциализация образования, здравоохранения, культуры, не повышаются установленные правительством России размеры пособий по безработице. Индексация пенсий, социальных выплат и пособий проведена на уровне ниже инфляции. Отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. Конечно же, мы не должны допустить, чтобы преодоление экономических трудностей осуществлялось за счет человека труда. С требованием о повышении уровня жизни трудящихся и членов их семей, мы будем выходить на первомайскую акцию», — подчеркнул Анатолий Дзусов.

Напомним, что в Северной Осетии на 1 апреля текущего года суммарная задолженность по заработной плате работников предприятий и организаций, исключая субъекты малого предпринимательства, составила более 38 млн рублей, что намного больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом в регионе резко возросли цены на услуги и товары первой необходимости, тарифы на коммунальные услуги, введена оплата за капремонт. Возросла стоимость на железнодорожные и авиабилеты. Кроме того, в республике увеличивается число безработных.