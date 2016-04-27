Рига, 27 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, Кабинет министров Латвии поддержал поправки к правилам, предусматривающие наделение Земессардзе (Латвийское ополчение) правом поддерживать Государственную пограничную охрану (ГПО) в обеспечении неприкосновенности государственных границ в случае угрозы для государства, сообщает LETA.

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Также ополченцы в дальнейшем смогут поддерживать ГПО в розыске лиц, подозреваемых в незаконном пересечении государственной границы, а пограничники, со своей стороны, обязаны будут их этому обучать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что в восточном регионе Латвии может быть размещено какое-либо подразделение профессиональной службы или произведена передислокация батальонов Земессардзе (ополчение). Намечено также перевооружить погранслужбу и организовать совместно с США учения ополчения, сообщается в декларации правительства.

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