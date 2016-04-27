Ереван, 27 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. После того как президент Армении Серж Саргсян отправил в отставку троих высокопоставленных представителей вооруженных сил, армянские политики и СМИ не исключают новых отставок, более того считают, что увольнения должны коснуться не только вооруженных сил.

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26 апреля указами Саргсяна от занимаемых должностей освобождены заместитель министра обороны, начальник департамента по материально-техническому обеспечению Алик Мирзабекян, начальник управления разведки Генштаба ВС, генерал-майор Аршак Карапетян, начальник войск связи ВС, начальник управления связи и систем автоматизированного управления, генерал-майор Комитас Мурадян.

Бывший замминистра обороны Армении Андраник Кочарян считает, что отставками дело не ограничится. «Отставки — всего лишь часть решения. Имели место чудовищные случаи, были серьезные упущения. Соответственно, отставки — необходимые меры. Но в данный момент важнее решения, которые предложит Минобороны для разрешения этого ряда задач», — заявил Кочарян газете «Аравот». Он также считает, что отставки должны продолжиться уже в самом правительстве.

В свою очередь председатель постоянной комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам парламента Армении Корюн Наапетян из правящей республиканской партии Армении (РПА) заявил в эфире радио «Свобода», что вчерашние увольнения могут быть отнюдь не последними.

«Я считаю, что мы должны сделать выводы по всем направлениям. Здесь речь идет не только о военном направлении, но и парламентском, и дипломатическом, и политическом… во всех направлениях нам многое нужно сделать», — сказал Наапетян.

Представитель правящей партии также намекнул на проблемы и недостатки в системе национальной безопасности.

«Очевидно, что эта четырехдневная война выявила также новые проблемы, на которые следует оперативно реагировать. Также необходимо некоторое время на то, чтобы всеобъемлюще проанализировать причины, те пробелы, недостатки, которые существуют в нашей системе национальной безопасности. Да, выявились новые проблемы, и в связи с ними нужны также новые решения», — заявил представитель РПА.

Армянские СМИ обращают внимание на то обстоятельство, что в последовавшие за четырёхдневной войной дни ни президент Саргсян, ни кто-либо из высшего руководства Армении не выражал недовольства действиями армии. Наоборот, звучали многочисленные заявления о том, что во время произошедших в начале апреля военных действий армянские вооруженные силы с успехом осуществили поставленные перед ними задачи.

«Примечательно, что руководитель военной разведки был уволен после заявлений министра обороны Сейрана Оганяна и ряда других высокопоставленных чиновников о том, что в начале апреля нападение азербайджанской стороны не было неожиданным. Хотя в интервью Bloomberg президент Саргсян и подчеркнул, что в этом плане точных сведений не было», — пишет azatutyun.am.

Газета «Айкакан жаманак» в свою очередь отмечает, что за политическими кулисами говорится о двух причинах отставок. Первое, что отставки связаны с четырехдневной апрельской войной в Карабахе. Согласно второй версии, отставки планировались еще до апрельских событий и были обусловлены финансовыми нарушениями в армии, выявленными Контрольной службой президента. Источники газеты отмечают также, что стоял вопрос отставки и министра обороны Сейрана Оганяна, но после четырехдневной войны президент, якобы, передумал по этому поводу, не считая данный период удобным для отставки министра обороны.

Члена парламентской комиссии по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Теван Погосян, не менее важным считает вопрос о том, кто будет назначен вместо уволенных чиновников. «Я надеюсь, что, по крайней мере, это будут молодые люди, которые имеют опыт обучения за рубежом, знакомы с развитиями современного мира, и они привнесут новые подходы в эти сферы для решения наших проблем», — сказал депутат.

Отставку армянских военных комментируют также российские СМИ. Газета «Коммерсант», как всегда ссылаясь на свои источники, на этот раз «близких к Минобороны РФ», пишет, что отставка высокопоставленных армянских военных напрямую связана с последними событиями в Нагорном Карабахе. По данным газеты Аршак Карапетян якобы был отстранен от должности из-за просчетов его подчиненных, не сумевших заранее оповестить высшее руководство о стягивании Азербайджаном к линии соприкосновения тяжелых вооружений (в частности, огнеметных систем ТОС-1А). «После их применения армянские военнослужащие понесли серьезные потери. Кроме того, в больницах Нагорного Карабаха для пострадавших не оказалось противоожоговых средств, которые в экстренном порядке пришлось доставлять из Москвы», — пишет издание.

По данным источников «Коммерсанта», Алика Мирзабекяна уволили «из-за просчетов со снабжением армянских военнослужащих», а Комитаса Мурадяна — из-за «проблем в войсках, проявившихся в ходе последней вспышки конфликта».