Рига, 27 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Требование отставки не помешает премьер-министру Латвии Марису Кучинскису остаться на своем посту, так как этот вопрос должен рассматривать Сейм, заявил на Латвийском радио глава правительства, комментируя заявление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) о возможном требовании его отставки, сообщает портал Rus.delfi.lv. «Меня нельзя запугать требованием уйти в отставку», — сказал премьер-министр Марис Кучинскис.

Гойю лечит доктор Аррьета (фрагмент). Франсиско Гойя. 1820

На вопрос, не допускает ли он отставки министра здравоохранения Гунтиса Белевича, премьер ответил, что сейчас нет причин утверждать, что какой-то из министров не готов работать. Кучинскис допускает, что уже в 2017 году появятся дополнительные деньги для здравоохранения, но только в том случае, если будет проведен полный анализ денежных потоков и разработана модель будущей деятельности.

Премьер также добавил, что, вероятно, 1 мая на акцию протеста профсоюзов он не пойдет. «Переговоры проходили, позиции были сближены, и я могу предложить только то, что могу», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, поскольку в утвержденном 26 апреля плане работы правительства не предусмотрен конкретный процент от внутреннего валового продукта на нужды здравоохранения, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода созовет внеочередное заседание совета, чтобы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису.

Напомним, представитель ЛПРЗСУ Инга Рудзите заявила, что финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС. В свою очередь руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис 18 апреля заявил, что если протесты медиков не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма.

Также, Латвийский союз свободных профсоюзов договорился о проведении 1 мая народного собрания под лозунгом «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии». В профсоюзе также подчеркнули, что ситуация в здравоохранении не улучшается, что, по их мнению, угрожает не только здоровью людей, но и безопасности государства в целом.