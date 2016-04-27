Премьер Латвии не намерен по требованию медиков уходить в отставку
Рига, 27 апреля, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Требование отставки не помешает премьер-министру Латвии Марису Кучинскису остаться на своем посту, так как этот вопрос должен рассматривать Сейм, заявил на Латвийском радио глава правительства, комментируя заявление Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) о возможном требовании его отставки, сообщает портал Rus.delfi.lv. «Меня нельзя запугать требованием уйти в отставку», — сказал премьер-министр Марис Кучинскис.
На вопрос, не допускает ли он отставки министра здравоохранения Гунтиса Белевича, премьер ответил, что сейчас нет причин утверждать, что какой-то из министров не готов работать. Кучинскис допускает, что уже в 2017 году появятся дополнительные деньги для здравоохранения, но только в том случае, если будет проведен полный анализ денежных потоков и разработана модель будущей деятельности.
Премьер также добавил, что, вероятно, 1 мая на акцию протеста профсоюзов он не пойдет. «Переговоры проходили, позиции были сближены, и я могу предложить только то, что могу», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, поскольку в утвержденном 26 апреля плане работы правительства не предусмотрен конкретный процент от внутреннего валового продукта на нужды здравоохранения, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода созовет внеочередное заседание совета, чтобы выразить недоверие премьер-министру Марису Кучинскису.
Напомним, представитель ЛПРЗСУ Инга Рудзите заявила, что финансирование здравоохранения в 2016 году составляет всего 3% от внутреннего валового продукта, что в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Она также отметила, что в Латвии доступность здравоохранения наихудшая в ЕС. В свою очередь руководитель ЛПРЗСУ Валдис Керис 18 апреля заявил, что если протесты медиков не принесут результата, будет поднят вопрос об отставке Сейма.
Также, Латвийский союз свободных профсоюзов договорился о проведении 1 мая народного собрания под лозунгом «За достойную работу и достойную оплату труда для здорового и образованного человека в Латвии». В профсоюзе также подчеркнули, что ситуация в здравоохранении не улучшается, что, по их мнению, угрожает не только здоровью людей, но и безопасности государства в целом.