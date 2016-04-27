Москва, 27 апреля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Москве задержан 23-летний мужчина по подозрению в вербовке приезжих с Северного Кавказа и Средней Азии в экстремистскую организацию. Сам задержанный является выходцем из азиатских государств, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вербовщик

Мужчину задержали сотрудники ГУ по противодействую экстремизму МВД РФ, которые совместно с ФСБ провели спецоперацию. Задержанный молодой человек оказался лидером этнической организованной группировки, которая сотрудничает с международными религиозно-экстремистскими структурами.

Ранее мужчина уже был судим за разбой и кражу, а в настоящее время его подозревают в вербовке в этническую организацию приезжих с Северного Кавказа и Средней Азии. В квартире, где проживает задержанный, был проведён обыск: сотрудники правоохранительных органов изъяли запрещённую экстремистскую религиозную литературу. Также в квартире обнаружены взрывчатка, боевые гранаты и другие боеприпасы. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

«Кроме того, задержаны члены этнической организованной группы, принимавшие участие в противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе.