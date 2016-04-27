Майкоп, 27 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Республика Адыгея нацелена на дальнейшее снижение дотационности региона. Об этом в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ» заявил глава республики Аслан Тхакушинов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 27 апреля, вопросы бюджетного планирования, исполнения главного финансового документа региона, а также за счет каких источников в Адыгее удается сохранять финансовую стабильность, интересовали тележурналиста и ведущую канала Татьяну Стародубову в первую очередь.

фото предоставлено пресс-слубжой главы Адыгеи Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ»

Аслан Тхакушинов проинформировал, что за последние восемь лет (с 2007 года) дотационность республики сократилась с 61,1% до 38,2%. Источником послужило увеличение собственных доходов регионального бюджета, который за указанный период выросли в 4,3 раза. По итогам прошлого года республика заняла шестое место в России и второе место среди субъектов ЮФО по уровню открытости бюджетных данных.

«Строгая финансовая дисциплина, грамотное планирование главного финансового документа и эффективное расходование бюджетных средств — вот принципиальные составляющие нашей работы, которые позволили нам достичь серьезных результатов», — сказал Аслан Тхакушинов.

Глава Адыгеи также добавил, что все финансовые ресурсы бюджета на 2016 год ориентированы на обеспечение социальных расходов и выполнение принятых социальных обязательств перед населением республики.

За прошлый год в социальной сфере были исполнены все принятые расходные обязательства, в том числе выполнены майские указы президента РФ — достигнуты целевые показатели уровня заработной платы отдельных категорий работников. Так, на сегодня ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет, процент охвата населения услугами МФЦ на начало года составил 95, 9%.

За счет государственных капитальных вложений с 2007 года введено в строй уже 344 объекта, из них 90% — социальной направленности. На сегодняшний день среди регионов России Адыгея занимает одну из лидирующих позиций по уровню газификации. На 1 января 2016 года этот показатель составил около 85%. В сельской местности с 2007 года по 2015 год включительно введено почти 330 км газопроводных сетей низкого давления, 291 км водопроводных сетей, построена общеобразовательная средняя школа и 28 фельдшерско-акушерских пунктов.

«В текущем году мы планируем построить 22,5 км газопроводных сетей низкого давления, 29,8 км водопроводных сетей, ввести 1,2 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, продолжается строительство сельской школы и офиса врача общей практики», — отметил Аслан Тхакушинов.

Рассказал глава Адыгеи и об основных задачах, которые стоят перед регионом в этом году.

«Наша самая главная задача — создать условия для спокойной жизни, труда и отдыха жителям республики, чтобы они своевременно получали заработную плату, пенсии, социальные выплаты и услуги. Важно, чтобы поддерживался мир, стабильная общественно-политическая обстановка, межнациональное и межконфессиональное согласие. Это наше большое достижение и его нужно сохранять и укреплять», — отметил Аслан Тхакушинов.

Напомним, сегодня, 27 апреля, в Совете Федерации в рамках «часа субъекта Российской Федерации» состоялось торжественное открытие Дней Республики Адыгея. Подобное мероприятие республика проводит впервые. На этот же день запланирована рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым, председателем Госсовета-Хасэ РА Владимиром Нарожным, а также членами Совета Федерации от Адыгеи — Муратом Хапсироковым и Вячеславом Шверикасом. Программа мероприятий рассчитана на три дня и включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов Совета Федерации, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики.